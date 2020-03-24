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ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في الكويت إلى 39 حالة

علم الكويت
علم الكويت
الكویت - د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 10:37 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 10:37 ص

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح، الیوم الثلاثاء، شفاء 9 حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم، عن الدكتور الصباح قوله إن جميع المتماثلين للشفاء كويتون (رجل و8 نساء)، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 39 حالة.

وأضاف الصباح، أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات التسع من الفیروس، مشيرا إلى أنه سیتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمهیدا لخروجها من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 189 حالة.

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