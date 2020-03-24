وزراء مالية اليورو يبحثون خيارات تعزيز اقتصاد المنطقة لمواجهة تداعيات كورونا

يبحث وزراء مالية منطقة اليورو مساء اليوم الثلاثاء خيارات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، إلا أنه سيتعين على أي مقترح التغلب على العوائق التقليدية داخل المجموعة.

واتخذ الاتحاد الأوروبي بالفعل العديد من الإجراءات لحماية اقتصاد التكتل، كما حذر المسؤولون من أن تفشي مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، قد يؤدي إلى حدوث انكماش اقتصادي يمكن مقارنته بعام 2009، وهو العام الأسوأ للأزمة المالية في أوروبا.

وتشمل الإجراءات التي اتخذت بالفعل تخفيف القواعد المالية الصارمة للتكتل، وتكييف المبادئ التوجيهية الخاصة بما تقدمه الدولة من مساعدات داخلية، وإطلاق البنك المركزي الأوروبي خطة طوارئ بقيمة 750 مليار يورو (814 مليار دولار) لشراء السندات.

وفي مؤتمر مقرر عبر تقنية الفيديو كونفرانس مساء اليوم الثلاثاء، سيناقش الوزراء الإجراءات اللازمة لمواجهة تراجع اقتصادي واسع النطاق، وإغلاق الكثير من الشركات، ومطالبة العاملين بالبقاء في منازلهم كلما كان ذلك ممكنا.

وتعد إيطاليا وفرنسا من الدول التي تسعى بقوة إلى تقديم ما تسمى بـ "سندات كورونا"، وهي ديون حكومية تصدرها دول المنطقة بشكل جماعي لدعم اقتصاداتها.