قطاع الحرف في ألمانيا يطالب بمساعدات عاجلة قبل نهاية مارس

طالب رئيس قطاع الحرف في ألمانيا، هانز بيتر فولزايفر، بمساعدات عاجلة للقطاع قبل نهاية مارس الجاري، وإلا ستضطر الكثير من الشركات في هذا القطاع للإفلاس.

وقال فولزايفر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إذا لم تنجح (الحكومة) في إيصال الأموال والمساعدات لشركات هذا القطاع قبل انتهاء هذا الشهر، ستصبح مساعي الحكومة للمساعدة مهددة بالفشل. نحن في سباق مع الزمن لضمان استمرار وجود آلاف الشركات وفرص العمل. بالنسبة لكثير من الشركات فإنها مسألة أيام حتى تعرف ما إذا كانت ستنجو أم ستفلس".

وأضاف فولزايفر: "خلال الأسبوع المقبل سيتعين على الكثير من الشركات تسديد الأجور، وستكون بحاجة إلى سيولة لتحقيق ذلك"، مؤكدا لذلك ضرورة سرعة تدفق المساعدات المالية للحيلولة دون إفلاس العديد من الشركات في هذا القطاع.

يُذكر أن الحكومة الألمانية قررت حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد، والتي تشمل مساعدات مباشرة للشركات الصغيرة وبرنامج اقتراض غير محدود المدى للشركات الأكبر عبر بنك التنمية الألماني، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لكل هذه الشركات.