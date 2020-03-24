ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بمنع الاكتناز والتلاعب بالأسعار بسبب كورونا

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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لمنع الاكتناز والاحتكار والتلاعب بأسعار السلع، التي "يتم الاحتياج إليها في حربنا ضد وباء كورونا"، بحسب ما كشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني جريشام في تغريدة على حسابها على تويتر.

وتضمنت تغريدة جريشام، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية الليلة، صورة للرئيس وهو يوقع أمرا تنفيذيا في البيت الأبيض وبجانبه كل من وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، ووزير العدل وليام بار.

وكان ترامب قد طالب الأمريكيين مرارا، بعدم تكديس البضائع بعد مقاطع فيديو أظهرت إقبالا شديدا من جانب الأمريكيين، من أجل شراء السلع الأساسية بكميات كبيرة، تخوفا من حجر صحي محتمل.

وتسارع الأمريكيون على شراء بضائع بضائع مثل معقمات الأيدي والمطهرات، وورق المراحيض، من الأسواق الأمريكية، والتي كانت قد اختفت في الأسابيع القليلة الماضية، ولا تزال مختفية في معظم المتاجر.

وحاول بعض التجار استغلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، من خلال احتكار كميات من المواد الضرورية، ثم بيعها على الإنترنت بأسعار فلكية.