

قرر العروسان الأرجنتينيان دييجو أسبيشا وسوفيا كاجينو منذ عام أن يكون عرسهما فى شهر مارس ولكن كبقية الأعراس كان كورونا العقبة الصلبة أمام تنفيذ الخطة المبهجة ليختار العروسان فى ظل شبه حظر أن يقيما مراسم الزواج على شبكة الإنترنت.

وبحسب فرانس 24 حضر أهل العروسين وأصحابهما وقسيس الكنيسة الإنجيلية الذى يعقد الزواج والمراسم عبر موقعى التواصل الاجتماعيين فيس بوك وإنستجرام.

ويقول دييجو الذى يعمل بصيدلية فى مدينة كوردوبا «العرس هو أهم حدث فى حياة المرء وقرار مثل عقده افتراضيا لم يكن سهلا ولكننا فضلنا الصالح العام على أحلامنا الخاصة لنحترم الحظر ونحافظ على سلامة الآخرين».

وفى اليوم الموعود السبت الماضى قام العروسان باستعارة كلمة سر الواى فاى الخاص بجيرانهما ليتصلا بالإنترنت فى عرس أون لاين حضره القسيس و400 مدعو من أقرباء وأصدقاء العروسين.

وتقول صوفيا أستاذة جامعية فى جامعة كوردوبا «ما العرس إلا أن يحضر الأحباب ويباركوه ونسعد جميعا بغض النظر أنه لم يكن هناك حفل ولا ولائم ولا فساتين زفاف».

وتضيف أنها وزوجها لم يتنازلا بعد عن حفل زفاف حقيقى ولكن أجلاه بعد 11 يوما من الحظر المقام، إذ تقول صوفيا «الحفل أروع شىء لأننا نحب الرقص ومشاركة المشروبات وتبادل الأحضان مع أحبائنا».

وحتى تتم الحفلة الحقيقية يقوم العروسان بزيارة مكتب الزواج فى مدينتها لتسجيل زواجهما رسميا لأن الأرجنتين تلزم المتزوجين بزواج مدنى ليكون قانونيا حتى وإن قام قسيس بعقد الزواج.

وبلغ عدد إصابات كورونا فى الأرجنتين 300 حالة منهم 4 وفيات ومعظم الحالات مركزة بالعاصمة بوينس ايرس.