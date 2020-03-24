مركز حقوقي يمني يحذر من تفشي الأوبئه خاصة كورونا بسبب احتجاز ميليشيا الحوثي لعشرات المواطنين

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حذر مركز حقوقي يمني من تفشي الأوبئة خاصة فيروس كورونا بسبب احتجاز ميليشيا الحوثي الانقلابية لعشرات المواطنين.

وأدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (مستقل) في بيان أوردته قناة "الحدث" الفضائية مساء اليوم الإثنين، جرائم جماعة الحوثي بحق آلاف المواطنين المسافرين من المدن اليمنية نحو صنعاء تحت مسمى (الحجز الطبي).

وأشار إلى أن جماعة الحوثي تحتجز العشرات من المواطنين، في نقطة عسكرية خارج مدينة البيضاء منذ قرابة الأسبوعين، وفي ظروف غير آدمية وتعمل على تعرضيهم لمختلف الأمراض والأوبئة.

وقال البيان "تم توثيق شهادة المواطنين ممن تعرضوا لإهانات مباشرة ومتعمدة بأبعاد سياسية ومناطقية، وأن مسلحي الميليشيا يعمدون على ابتزاز المسافرين ماليا بحجة مكافحة أمراض فيروس كورونا".

وبحسب المركز الحقوقي فإن الصور الموثقة وشهادات المسافرين أظهرت مدى خطورة المكان الذي يعد بؤرة حقيقية للإصابة بمختلف الأمراض والأوبئة.

واستطرد بالقول :"معلومات مؤكدة في صنعاء أشارت إلى إغلاق أهم أقسام مستشفيات العاصمة ومنها أقسام الولادة وأمراض النساء بحجة انعدام المياه، ونشر معلومات مضللة، ومحاولتها إخفائها الدعم المقدم من المنظمات الدولية وفي مقدمتها برامج الأمم المتحدة".

وطالب المركز منظمة الصحة العالمية بالإشراف الكامل على مناطق الحجر الصحي، وتشكيل فرق عمل محايدة، تخضع لمعايير السلامة الحقيقية وتنأى بها عن سبل الابتزاز المالي والسياسي الذي تقوم به ميليشيا الحوثي.



