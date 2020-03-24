قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن إقبال الناس على شراء السلع الغذائية بكثرة وتخزينها هي عادة سيئة، معلقًا: «من كان عنده رزق يومه لا يحمل هم الغد بل يتوكل على الله».

وأضاف في حوار لبرنامج « لعلهم يفقهون»، اليوم الثلاثاء، أن على المؤمن التحلي باليقين والإيمان، والثقة التامة في الله، للخروج من الأزمة.

وحث الناس على الأخذ بالأسباب واتباع سبل الوقاية والاحتراز، من الوباء، مع الاعتماد على رحمة وقدرة الله، في الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن العطاء أو البلاء يمنحهم الله للصالح والفاسد، ولا يعتمد على العمل، لافتًا إلى أن الله يوزع رزقه على كافة البشر.