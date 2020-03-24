 فيديو.. خالد الجندي: الله يرزق الصالح والفاسد.. وعلى الناس الأخذ بالأسباب - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 مارس 2020 7:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. خالد الجندي: الله يرزق الصالح والفاسد.. وعلى الناس الأخذ بالأسباب

نوره علي
نشر فى : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 6:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 6:49 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن إقبال الناس على شراء السلع الغذائية بكثرة وتخزينها هي عادة سيئة، معلقًا: «من كان عنده رزق يومه لا يحمل هم الغد بل يتوكل على الله».

وأضاف في حوار لبرنامج « لعلهم يفقهون»، اليوم الثلاثاء، أن على المؤمن التحلي باليقين والإيمان، والثقة التامة في الله، للخروج من الأزمة.

وحث الناس على الأخذ بالأسباب واتباع سبل الوقاية والاحتراز، من الوباء، مع الاعتماد على رحمة وقدرة الله، في الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن العطاء أو البلاء يمنحهم الله للصالح والفاسد، ولا يعتمد على العمل، لافتًا إلى أن الله يوزع رزقه على كافة البشر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك