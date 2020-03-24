أعلن الإعلامي أحمد فايق، تأجيل حلقات موسم إنجلترا من برنامجه العلمي "مصر تستطيع"، لصالح التركيز على أزمة كورونا، في حلقتين أسبوعيا، تذاعان في السابعة من مساء الخميس والجمعة على شاشة DMC.

وأوضح "فايق" عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أنه يستعد لتقديم تغطية علمية ضخمة، يتم التركيز فيها على حديث العلم والعلماء عن فيروس كورونا.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت إطلاق 6 نشرات إخبارية يومية بعنوان "ضد كورونا" على قناة DMC العامة، لتقدم تغطية محلية وعالمية لأبرز أخبار الفيروس ومتابعة الأزمة وتحليلاتها بتقارير مختلفة وتوعوية، للخروج من الأزمة الصحية العالمية.

وأفاد المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن الأبحاث أثبت احتياج المشاهد إلى خدمات معلوماتية طول اليوم حول فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد تلاحق الأحداث التي نتج عنها ارتفاع نسب مشاهدة الأخبار الخاصة بالأزمة على كل وسائل السوشيال ميديا، ومن ثم كان قرار إطلاق تلك الخدمة على قناة DMC كخدمة إخبارية وتوعوية على مدار اليوم، تشمل 6 نشرات إخبارية طول اليوم، بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر مساءً.