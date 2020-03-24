حملة موسعة لتطهير وتعقيم شوارع شرم الشيخ

شنت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ، حملة موسعة لتطهير وتعقيم الشوارع بجميع قطاعات المدينة، بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لتأمين صحة وسلامة المجتمع.

وأكد اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أن الحملة تأتي في إطار الجهود والإجراءات المكثفة التي تتخذها جميع مؤسسات وهيئات المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للمواطنين، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

وقال رئيس مدينة شرم الشيخ، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بتوفير بيئة صحية وآمنة في كل الأوقات، واستنفار الموارد والإمكانات لمواجهة المواقف الاستثنائية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بشرم الشيخ؛ لضمان سلامة المواطنين.

وناشد المواطنين بالتعاون مع فرق العمل وإتاحة المجال لهم لأداء مهامهم على الوجه الأكمل، وعدم التجمع، وتنفيذ إجراءات الحظر التي اتخذت اليوم الثلاثاء، حرصًا على سلامة الجميع.

وأكد السولية أن فرق العمل تستخدم أحدث المركبات والمعدات الخاصة بالرش والتطهير، ويجرى استخدام منتجات التطهير المعتمدة لدى وزارة الصحة، ومن المقرر أن تستمر الحملة في تطهير وتعقيم شوارع المدينة يوميًا.