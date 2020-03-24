«الأطباء»: وزارة الصحة هي المنوطة وحدها بإعلان أعداد الإصابات بكورونا

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن النقابة أجرت في السابق عدة ندوات عن فيروس كورونا المستجد، مناشدًا بتوفير سبل الوقاية كافة للأطباء.

وأكد «خيري»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء أمس الاثنين، أن الأطباء يصلهم الدعم المعنوي من قبل المجتمع والرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا: «أول مرة تحصل أن يؤازر المجتمع كله الأطباء بهذا الشكل، ونرجو أن تكون فتحة خير علينا جميعًا، وأن يكشف عنا الله هذا البلاء».

وأشار إلى أن وزارة الصحة هي المنوطة وحدها بإعلان أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية توفر كل المعلومات والمستجدات بخصوص هذا الشأن.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» في مصر، أمس الاثنين إلى 366 شخص.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، حتى أمس الاثنين، إلى أكثر من 15 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 350 ألف إصابة.