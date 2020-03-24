تركيا تسجل 7 وفيات جديدة بكورونا و343 إصابة

سجلت تركيا سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و343 إصابة، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن أحد المتوفين بكورونا كان مريضًا بالانسداد الرئوي المزمن وستة آخرين كانوا مسنين، مشيرًا إلى أنه رغم تسجيل حالات وفاة بكورونا إلا أن تركيا يمكنها الحد من تفشي الفيروس إذا اتخذت التدابير الوقائية.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 17 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 396 ألف إصابة.