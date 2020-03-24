أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تلقى عروض إعارة للرحيل عن الأحمر ، في بداية الموسم إلى أن المسئوولين رفضوا.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "تلقيت أكثر من عرض للإعارة والنادي رفض، وذلك بعد جلسة مع سيد عبد الحفيظ ومدرب الحراس ميشيل يانكون، كما استشرت شريف إكرامي، وكان قراري بالبقاء مع الفريق".

وأضاف: "قرار إكرامي ليس صعبا عليه بل على الفريق لدوره في تجميع الفريق".

وتابع: "فهو يساند كل اللاعبين، وكان أول المهنئين لي بعد قيدي في القائمة الإفريقية أثناء تواجد الفريق في السوداني فور علمي بالأمر".

وأوضح: "ويسألني في كل التفاصيل الخاصة بمشاركاتي مع فريق الشباب".

واختتم: "ألعب في أفضل ناد في مصر، شوط في مباراة ودية بمباراة رسمية في أي فريق آخر، اعتدت على الضغوط، والمران مع الفريق الأول يكون قويا ويكون بمثابة المباراة، أتمنى فرصة وجاهز لها في أي وقت".