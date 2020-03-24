فرنسا تعتزم استخدام القطار فائق السرعة في نقل مرضى كورونا

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أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم استخدام أول قطار أوروبي "طبي" فائق السرعة لنقل المصابين بكوفيد-19.

وقال فيران أمام الجمعية الوطنية إن القطار فائق السرعة الذي أعد خصيصا سوف ينقل المرضى من المستشفيات التي تعاني من إجهاد زائد في إقليم ألزاس إلى مناطق أخرى من البلاد يوم غد الأربعاء.

وقام الجيش الفرنسي أيضا بإجلاء مرضى في العناية المركزة عن طريق الجو من ألزاس وبواسطة حاملة طائرات الهليكوبتر من جزيرة كورسيكا على البحر المتوسط.

وتعاني المستشفيات من الضغط في المنطقتين بسبب تفشي الفيروس بشكل حاد.