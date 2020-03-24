مصادر عسكرية: الجيش الألماني سيبدأ في تخفيض قواته بأفغانستان

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ذكرت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء أن الجيش الألماني سوف يبدأ في تقليل قواته في أفغانستان.

وأوضحت المصادر أنه سوف يتم تقليل عدد الجنود بناء على الاتفاقية التي تم إبرامها بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان.

ويشار إلى أن هناك 1300 جندي ألماني تقريبا حاليا في إطار مهمة "الدعم الحازم" لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في أفغانستان.

وكانت اختبارات داخلية أظهرت أنه من الممكن تمديد تكليف (الجيش الألماني) بتدريب قوات أفغانية وتقديم المشورة لها حال التخفيض أيضا بنسبة 18 بالمئة.

ويشار إلى أن ألمانيا بجيشها تعد أيضا في شمالي أفغانستان ما يسمى أمة إطارية توفر خدمات لقوات أخرى مشاركة في أفغانستان.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أبرمت اتفاقا مع طالبان بشأن سبل تحقيق السلام في أفغانستان في نهاية شهر فبراير الماضي بعد مفاوضات دامت طويلا.

ومن المقرر بموجب الاتفاق بدء انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من البلاد وبدء مباحثات سلام أفغانية داخلية.

وعلى الرغم من الاتفاق، فلا يزال هناك أعمال عنف حتى الآن، كما أنه لا يزال هناك خلاف حول نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وبدأت القوات الأمريكية الانسحاب بالفعل.