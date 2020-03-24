أطلقت مؤسسة مصر الخير، حملة "زكاتك وقت الأزمة" لدعم مستشفيات العزل والحجر الصحي والحميات، لمساعدتها في أداء دورها، ولحماية الأطباء والممرضين في مواجهة فيروس الكورونا المستجد، من خلال توفير المستلزمات التي بدونها لن تمر هذه الأزمة، وذلك تماشيا مع جهود الدولة في مواجهة للفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وتستهدف الحملة توزيع شنطة الحماية الطبية والتي تشمل كافة أدوات التعقيم والمواد المعقمة لحماية الأسر، بالإضافة لكرتونة مواد غذائية متكاملة لعدد ١٠٠ ألف أسرة.

وقالت مؤسسة مصر الخير، في بيان اليوم، إن المستشفيات التي سيتم تقديم الدعم لها مستشفى إسنا والتي تخدم المصابين من بنى سويف حتى أسوان، ومستشفى النجيلة بمحافظة مطروح، ومستشفى حميات العباسية بالقاهرة.

وأشارت المؤسسة إلى أن الدعم سيشمل دعم المستشفيات بأجهزة تنفس صناعي مع العلم أن عدد الأجهزة المتوفرة في مصر يبلغ 3000 جهاز فقط، وكذلك دعم فرق الأطباء والممرضين بكافة المستلزمات الطبية التي تساعدهم في أداء مهامهم إلى جانب دعم المرضى بكافة المستلزمات الوقائية الخاصة بهم مثل البدلات الصفراء غير نافذة السوائل وكمامات طبية وماسكات جراحية ونظارات وقائية وأكياس نفايات.

وأوضحت أن كرتونة المواد الغذائية المتكاملة تزن نحو ١٠ كيلوجرامات من المنتجات الغذائية، كما أن شنطة الحماية الوقائية التي سيتم توزيعها على المواطنين، تضم زجاجة كلور 1 لتر، وصابونة يد، وترمو متر زئبقي ومناديل (علبه 500 منديل) وأكياس جمع قمامة، وهذا بخلاف كرتونة المواد الغذائية، والتي تصل تكلفتهما مجتمعين إلى 200 جنيه، وستقوم الموسسة بتوزيعها نيابة عن المتبرعين والتي تعد من أبواب الزكاة وقت الأزمات، لتوصيلها للأسر المحتاجة وأسر العمالة غير المنتظمة من خلال قاعدة البيانات لدى مؤسسة مصر الخير.

وذكرت المؤسسة أنها أطلقت حملتها بعد إعلان الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمنائها جواز إخراج الزكاة في أوقات الأزمات لدعم الأسر الأكثر استحقاقا وأسر أطفال المدراس المجتمعية، وأسر الغارمين، والعماله الموسمية وغيرهم من محدودي الدخل والأولى بالرعاية.

وناشدت المؤسسة جموع الشعب تبني حملة «زكاتك وقت الأزمة» من خلال التبرع للمؤسسة بجميع البنوك، ومن خلال منافذ المؤسسة، وذلك للتكاتف وقت الأزمات لمرور بهذه المرحلة الصعبة.