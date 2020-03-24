ارتفاع مخزون النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي

يتوقع المحللون إعلان ارتفاع مخزون النفط الخام لدى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار ثلاثة ملايين برميل إلى 7ر456 مليون برميل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيل أو جرادي كبير محللي الأسواق في شركة "كونفلوانس إنفستمنت مانجمنت" القول إنه من المتوقع ارتفاع المخزون في ظل تراجع الطلب، مضيفا: "مع إغلاق حدود العديد من الولايات، سنراقب عن كثب طبيعة بيانات الإمدادات النفطية".

وأضاف "هناك فترة أسبوعين تفصل بين استخراج النفط من الحقول، ووصوله إلى المستودعات، لذلك ستكون الأسابيع المقبلة شديدة الأهمية".

كما يتوقع المحللون تراجع معدل استغلال الطاقة التشغيلية للمصافي في الولايات المتحدة بمقدار 4ر0 نقطة إلى 86% خلال الأسبوع الماضي.

ويتوقع المحللون تراجع مخزون البنزين بمقدار مليوني برميل إلى 8ر238 مليون برميل، في حين تراجع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 6ر1 مليون برميل إلى 123 مليون برميل.