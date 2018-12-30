رمضان صبحي: كيف أفكر في حسم وجهتي والكرة توقفت في العالم؟

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رمضان صبحي لاعب الأهلي المعار من هدرسفيلد تاون الإنجليزي لنهاية الموسم الجاري إنه لم يحسم قراره النهائي بشأن الاستمرار في القلعة الحمراء من عدمه.

صرح رمضان عبر قناة أون تايم سبورتس "قراري مؤجل لنهاية الموسم، أي قرار أفكر به حاليا والكرة توقفت في العالم".

وأشار "عدت للأهلي بعد استشارة شريف إكرامي، ولكن كان قراري الشخصي، كانت خطوة صعبة".

وبسؤاله عن المشاجرة بينه وبين زميله آليو بادجي في التدريبات الأسبوع الماضي، رد قائد المنتخب الأولمبي "كانت عصبية ملعب لم تتجاوز 10 دقائق، وانتهت سريعا، ولكن اعتدنا تضخيم الأمور".

ولفت "أستشير شريف إكرامي في قراراتي تحسبا للاستعانة بوجهة نظره إذا كانت صحيحة، وسبق أن اتخذت قرارات بمفردي عكس تعليماته".

وأتم رمضان صبحي تصريحاته "فوجئت بتغريدة شريف إكرامي، كنت مصابا أثناء مباراة الهلال السوداني، بالتأكيد اللعب حق مشروع لأي لاعب، فهي خطوة إيجابية، وقد رأى إكرامي أن مرحلته انتهت ويبحث عن تحد جديد".