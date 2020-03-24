حملة استغفار جماعية من بلكونات الإسكندرية لرفع بلاء كورونا

شهدت الإسكندرية، عقب منتصف ليل، اليوم الثلاثاء، حملة استغفار جماعية شملت أرجاء أحياء المحافظة الساحلية؛ بالتزامن مع دق أجراس الكنائس، تضرعًا إلى الله لرفع البلاء عن شعب مصر ووقاية للوطن مما يتعرض له من جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ضمن أكثر من 172 دولة على مستوى العالم.

وردد المتضرعون "مختلفي الأعمار" إلى الله، والذين خرجوا في توقيت واحد ومنظم، إلى منافذ "بلكونات" على العقارات في مناطق "مينا البصل، وغيط العنب - غربًا، والرمل، وسيدي بشر، والفلكي، والسيوف - شرقًا، ومحرم بك، وسبورتنج - وسط الإسكندرية"، مهللين ومكبرين: "الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله"، وذلك وفقًا لما رصدته الشروق عبر مصادرها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلا عن وفاة 5 حالات جُدد من ضمنهم حالة لهندي، و4 حالات من المصريين.