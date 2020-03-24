قال وليد فوزي، المدير التنفيذي للجالية المصرية في ميلانو، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا للمصريين في إيطاليا بلغ 11 حالة، وتم تسجيل 3 وفيات؛ بمعدل وفاة بمدينة «بيرجامو» و2 في العاصمة «ميلانو».

وأضاف أثناء حواره عبر «سكايب»، لبرنامج «التاسعة مساء»، المذاع على فضائية «التليفزيون المصري»، مساء أمس الاثنين، أن المتوفيين الثلاثة من محافظات «بني سويف والشرقية والقليوبية»، موضحًا أن عدد المصريين في إيطاليا 500 ألف؛ ينصب معظمهم في الشمال بميلانو.

ووصف الحالة العامة لإيطاليا «كارثية»، مضيفًا أنه حدث «استهتار» في بداية أزمتها مع كورونا، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الحكومة للإجراءات الوقائية والاحترازية الكاملة، منذ ظهور أول حالة مصابة بالفيروس، في 14 فبراير.

وتابع أن إيطاليا بها نظامًا صحيًا من أقوى الأنظمة في العالم، ولكن أمام هذه «الوباء الجائحي» يعاني ويطلب مد يد العون له من الدول الأخرى، منوهًا إلى أنه لا توجد أسّرة كافية مما يتسبب في ضرورة التضحية ببعض الحالات المصابة.

وكانت الجالية المصرية في إيطاليا، قد كشفت، اليوم الإثنين، عن وفاة ثالث مواطن مصري في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت إيطاليا قد أعلنت، أمس الاثنين، عن وفاة 601 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6077.

وقالت السلطات إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 63927 مصابا، شفي منهم 7432.