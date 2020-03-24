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تايلاند تعلن حالة الطوارئ لمكافحة كورونا

بانكوك - د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 10:56 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 10:56 ص

 

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي، حالة الطوارئ، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد غد الخميس، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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