تايلاند تعلن حالة الطوارئ لمكافحة كورونا

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أعلن رئيس الوزراء التايلاندي، حالة الطوارئ، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد غد الخميس، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.