ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 191 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 191 حالة، بعد تأكيد إصابتين جديدتين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى شفاء 9 حالات ليرتفع اجمالي حالات الشفاء إلى 39 حالة.

وكان وزير الداخلية، أعلن عن حظر تجوال جزئي في الكويت يبدأ من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 4 فجرا.

وأعلنت الكويت في وقت سابق إغلاق الحدائق والمراكز التجارية وإيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض بالمساجد والاكتفاء برفع الآذان فقط تفاديا لانتشار فيروس كورونا.