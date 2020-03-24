بولندا تفرض قيودا إضافية على التنقلات في إطار جهود مكافحة كورونا

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أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، فرض المزيد من القيود على حرية التنقل من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحظر القرار الذي يدخل فورا حيز التنفيذ تجمع أكثر من شخصين.

وأضاف: "هذه الإجراءات توفر لنا مزيدا من الوقت، من أجلنا جميعا، ومن أجل استعداد أفضل لتقديم الرعاية الصحية وتوفير المزيد من الأسرة بالمستشفيات".

وأكد وزير الصحة البولندي لوكاس زوموفسكي أن المواطنين ملزمون بالبقاء في منازلهم. والاستثناءات الوحيدة هي للذين يذهبون للعمل أو للطبيب أو لشراء البقالة. ولا يزال يُسمح بالسير".

وناشد مورافيتسكي مواطنيه بتجنب وسائل المواصلات العامة من أجل الحد من مخاطر انتقال العدوى بالنسبة لمن يستخدمون الحافلات والقطارات للذهاب إلى أعمالهم.

ومن المقرر أن تسري هذه الإجراءات حتى 11 أبريل.