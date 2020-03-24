 بولندا تفرض قيودا إضافية على التنقلات في إطار جهود مكافحة كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 مارس 2020 7:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

بولندا تفرض قيودا إضافية على التنقلات في إطار جهود مكافحة كورونا

رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي
رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 6:34 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 6:34 م

أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، فرض المزيد من القيود على حرية التنقل من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحظر القرار الذي يدخل فورا حيز التنفيذ تجمع أكثر من شخصين.

وأضاف: "هذه الإجراءات توفر لنا مزيدا من الوقت، من أجلنا جميعا، ومن أجل استعداد أفضل لتقديم الرعاية الصحية وتوفير المزيد من الأسرة بالمستشفيات".

وأكد وزير الصحة البولندي لوكاس زوموفسكي أن المواطنين ملزمون بالبقاء في منازلهم. والاستثناءات الوحيدة هي للذين يذهبون للعمل أو للطبيب أو لشراء البقالة. ولا يزال يُسمح بالسير".

وناشد مورافيتسكي مواطنيه بتجنب وسائل المواصلات العامة من أجل الحد من مخاطر انتقال العدوى بالنسبة لمن يستخدمون الحافلات والقطارات للذهاب إلى أعمالهم.

ومن المقرر أن تسري هذه الإجراءات حتى 11 أبريل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك