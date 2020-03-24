محافظ مطروح: توزيع كلور معالج بالمياه على المواطنين لتطهير منازلهم بداية من غد

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تحديد أماكن تمركز لسيارات مياه الرش المعالجة بالكلور للتوزيع على المواطنين الراغبين في أعمال التطهير المنزلي بدءًا من غد الأربعاء، مع الإعلان عنها وتوقيتاتها.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ مطروح أعمال وجهود مجلس مدينة مرسى مطروح برش وتطهير عدد من المناطق والشوارع الرئيسية والجانبية بالمياه المعالجة بالكلور للتطهير، منها منطقة الشارع الجديد والعزبة الغربية والعجارمة وحي الزهور وحي الشروق، وذلك من خلال 4 سيارات نقل مياه حمولة كل منها 25 طنًا.

من جانبه، قام مجلس مدينة الضبعة بتطهير سيارات الأجرة على بوابات المدينة والكشف على المواطنين بواسطة فريق أزمات مجلس المدينة وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة الصحية، فضلًا عن رش شوارع المدينة وموقف سيارات الأجرة والأسواق وتخصيص فرد لتطهير جميع المركبات والميكروباصات من الداخل والخارج أولا بأول.

وقام مجلس مدينة سيوة برش وتطهير ١٤ مبنى حكومي خدمي، وتم تكثيف حملات التوعية بفيروس كورونا للتعريف بالفيروس وأعراض الإصابة وكيفية الوقاية منه.