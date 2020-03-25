الرئيس الروسي: بلادنا ليس بمنأى عن تداعيات وباء كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ليست بمنأى عن تداعيات وباء "كورونا" العالمي، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة، ميخائيل ميشوستين، يقدم له تقارير يومية حول تطور الوضع.

وقال بوتين - خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة حول احتواء تبعات أزمة كورونا، عقده في مقره بضواحي موسكو - إن "وباء كورونا، للأسف، ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي كله، وعلى أكبر اقتصاديات العالم، وهذا يمس ببلدنا بشكل أو بآخر".

وأضاف - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن الحكومة تعمل على معالجة هذا الوضع بلا انقطاع.

ووفقا للإحصائيات الروسية الأخيرة، فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 495 شخصًا.