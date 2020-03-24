في الوقت الذي لم تتعاف فيه الصين كليًا من فيروس كورونا وتسجيلها 3277 حالة وفاة و81171 إصابة منذ ديسمبر الماضي، ظهر بها فيروس آخر وهو "هانتا"، وفقًا لصحيفة جلوبال تايمز الصينية.

واكتشفت الصين الفيروس بعد وفاة رجل أصيب به في مقاطعة جنوب غربي الصين خلال سفره في حافلة إلى مقاطعة شاندونج في الشرق، وتم عمل فحوصات لـ23 شخصًا وهما الذين تواجدوا معه في الحافلة ولكن نتيجة التحاليل ليست واضحة حتى الآن.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن القوارض هي مصدر فيروس "هانتا" وطريقة انتقال العدوى إلى الإنسان تكون من خلال بول أو براز أو لعاب الحيوان، وتحدث العدوى بين البشر في حالات نادرة.

وقد يصاب الإنسان أيضًا بالفيروس الجديد إذا عضه الحيوان المصاب أو لمس الشخص فمه أو أنفه بيده بعد أن تكون لمست سطح ملوث ببول أو براز أو لعاب الحيوان المصاب أو عن طريق تناول طعام لمسه الحيوان.

وحسبما ذكر موقع "News week"، فإن أكثر الفئات المعرضة للإصابة بفيروس "هانتا" هي التي تعيش في المناطق الزراعية، مثل الغابات والحقول والمزارع لأنها من أكثر الأماكن التي تتواجد فيها القوارض.

ويمكن اكتشاف "هانتا" من خلال عدة أعراض، وهي: التهاب المفاصل الروماتويدي والحمى ووجع في العضلات - خاصةً في الفخذين والظهر والوركين ولكن الألم يكون خفيف في الكتفين.

وقد يشعر الشخص المصاب أيضًا بالدوار والصداع والقشعريرة والقيء والإسهال وآلام المعدة خلال المرحلة الأولى من الإصابة والتي تستمر من 4 إلى 10 أيام، وإذا كان الشخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة، فأن الأعرض ستظهر سريعًا وفي آن واحد، وتشمل آلام الظهر والمعدة والصداع والقشعريرة والغثيان والحمى والرؤية الضبابية والمعاناة من التهاب في الوجه وانخفاض ضغط الدم، ثم تسرب في الأوعية الدموية والفشل الكلوي الحاد، وهذا يفسر موت ما بين 1 إلى 15% من الحالات المصابة.

وفي حالة ظهور الأعراض متأخرة وهو ما يعني بعد 10 أيام من الإصابة ستظهر على هيئة سعال شديد وضيق في التنفس والشعور بأن هناك شيء ضيق حول الصدر ووسادة فوق الفم والأنف تمنع المصاب من التنفس- وفقًا لموقع "cdc".