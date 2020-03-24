الجزائر تثمن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

وصف نور الدين مرسلي كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة في الحكومة الجزائرية، قرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 بــ"القرار الصائب والمنتظر"، معتبرا سلامة الرياضيين والجماهير أهم من كل شيء.

وأعلنت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية في بيان مشترك اليوم الثلاثاء تأجيل دورة طوكيو 2020 التي كانت مقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس، إلى العام المقبل، بسبب أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال العداء السابق مرسلي، المتوج بسباق 1500 متر في أولمبياد أتلانتا 1996، والمتوج بطلا للعالم ثلاث مرات، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"كرياضي وبطل أولمبي وعالمي سابق، أرى أن سلامة الرياضيين خصوصا، والأفراد عموما، تأتي في المقام الأول وقبل أي شيء آخر. وأمام الانتشار الرهيب لفيروس كورونا حول العالم، ليس أمامنا سوى التجند بقوة وتنفيذ توصيات الخبراء وتعليمات السلطات بالتزام البيوت وعدم مخالطة الآخرين."

وأضاف "في ظل هذا الوضع الاستثنائي، بات من غير الممكن على الرياضيين التحضير الجيد للمسابقات الرياضية المقبلة، وفي مقدمتها أولمبياد طوكيو 2020، لذا كرياضي أولمبي ومسؤول رياضة النخبة في الجزائر طالبت بتأجيل هذه الألعاب إلى موعد لاحق حفاظا على صحة وسلامة الرياضيين والجماهير على السواء، لذا أعتبر قرار التأجيل صائبا ومنتظرا".

وتابع "هنالك رياضيون وأبطال عالميون على غرار مايكل فيلبس وسيباستيان كو طالبوا بالتـأجيل أيضا، لأن المشاركة بهذه الألعاب، وهي قمة المسابقات الرياضية الدولية، تحتاج من الرياضيين تحضيرا جيدا وتركيزا نفسيا عاليا ومخالطة الآخرين في التدريبات والسباقات للحفاظ على لياقتهم والجاهزية الدائمة، وهو غير متاح في الظرف الاستثنائي الحالي".

وأوصى مرسلي الرياضيين بالتزام تعليمات السلامة والمكوث في منازلهم مع الحفاظ على التدريبات اليومية فيها لأن الرياضة مهمة وتساهم في تقوية جهاز المناعة الذي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا.