الإطفاء الكويتية توزع الأدوية على المواطنين والمقيمين خلال فترة حظر التجوال

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أعلن المدير العام للإدارة العامة الكويتية للإطفاء الفريق خالد المكراد، اليوم الإثنين، تولي الإدارة بالتعاون مع وزارة الصحة الكويتية، مسؤولية توزيع الأدوية على المرضى أصحاب الأمراض المزمنة من المواطنين والمقيمين بجميع محافظات الكويت الست خلال فترة حظر التجوال الجزئي.

وأضاف المكراد - في بيان، عقب اجتماع عقده مع وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر، لمناقشة آلية توزيع الأدوية تحت إشراف وتعليمات وزارة الصحة - أن الإدارة وفرت نحو 170 سيارة بقيادة ضباط وضباط صف الإدارة؛ لتكليفهم بتوزيع الأدوية على المرضى المحتاجين للأدوية، من خلال آلية تم وضعها من وزارة الصحة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بتسخير جميع إمكانات إدارة الإطفاء المادية والبشرية تحت تصرف وزارة الصحة العامة.



