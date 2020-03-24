قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما ينظر للفئات الأكثر احتياجًا لدعمهم، موضحًا أن العمالة غير المنتظمة هي أكثر الفئات المحتاجة للدعم في المرحلة الحالية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء اليوم الاثنين، أنه أصدر قرارًا بصرف 500 جنيه، كمنحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة والموسمية، لافتًا إلى توجيه الكشوف الخاصة بها لمكاتب البريد لصرفها.

وأضاف أن المنحة خاصة بالجزء المسجل من العمال لدى إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة في المحافظات، والذين يبلغ عددهم 120 ألف عامل.

وأشار إلى أن غير المسجلين، بدأت وزارة القوى العاملة في تسجيلهم، متابعًا: «سنضع الآليات، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة حتى يتم رعايتهم خلال هذه الفترة».

ووجه الشكر لبعض من مؤسسات المجتمع المدني لتبرعاتها لمساعدة العمالة فى ظل هذا الظرف، منوهًا أن هناك جزء من أصحاب الأعمال نفذوا قرار الدكتور مصطفى مدبولي بتخفيف أعداد العمالة وتتبعوا بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع أن أمس الأحد استطاعت وزارة القوى العاملة أن تتواصل مع مجموعة من مصانع محافظة الاسماعيلية؛ لمحاولة إعطاء إجازات للعاملين بها، مضيفًا أنه يتم العمل على تعميم ذلك على الكثير من المنشآت الصناعات غير الحيوية.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد وجه بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد.