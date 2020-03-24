التحفظ على 5 أطنان سكر قبل بيعه بأسعار مرتفعة في الإسكندرية

أمرت نيابة أول العامرية غربي الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بالتحفظ على 5 أطنان و280 كيلو جرام "سكر" تم ضبطهم داخل مخزن، بعد إخفائهم بقصد بيعهم بأسعار مرتفعة، مع حجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باحتكار سلعة تموينية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول مالك مخزن تابع لمحل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، بحجب تداول سلع غذائية عن الجمهور.

وبمداهمة المخزن ألقي القبض على مالكه، وبتفتيشه عثر بداخله على المضبوطات، فتم تحرير محضر جنح بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.