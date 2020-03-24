تويتر تتوقع خسائر في الربع الأول بسبب تداعيات فيروس كورونا

(د ب أ)

سحبت شركة تويتر توقعاتها المالية للربع الأول من العام الجاري، يوم الاثنين، بسبب الآثار الاقتصادية المتزايدة لأزمة فيروس كورونا.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية في بيان مساء الاثنين إنها تتوقع خسارة وتراجعا طفيفًا في المبيعات هذا الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال كبير المسؤولين التنفيذيين، نيد سيجال، في بيان: "بدأ تأثير كوفيد-19 في آسيا، وقد أثر على إيرادات إعلانات تويتر عالميا وبشكل كبير خلال الأسابيع القلائل الماضية، مع ظهوره كجائحة عالمية".

ومع ذلك، ذكرت الشركة أن الأزمة وسّعت عدد مستخدميها على أساس يومي.

ويتوقع أن تقدم شركة تويتر تقريرا مفصلا عن أرباح الربع الأول في 30 نيسان/أبريل المقبل.