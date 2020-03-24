تراجع عجز الميزان التجاري للجزائر بأكثر من 8% خلال يناير الماضي

تراجع عجز الميزان التجاري للجزائر بنسبة 16ر8% خلال يناير الماضي إلى 74ر791 مليون دولار مقابل 05ر862 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مديرية الدراسات والاستشراف التابعة لمديرية الجمارك نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم الثلاثاء، تراجع قيمة الصادرات الجزائرية بنسبة 91ر24% سنويا إلى 305ر2 مليار دولار خلال يناير الماضي، مقابل 070ر3 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

كما تراجعت الواردات خلال الفترة نفسها بنسبة 24ر21% إلى 097ر3 مليار دولار.

وشكلت المحروقات أهم صادرات الجزائر ومثلت 53ر92% من إجمالي الصادرات، بما يعادل 13ر2 مليار دولار خلال يناير الماضي بتراجع نسبته 25ر16% عن العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات من غير المحروقات 33ر172 مليون دولار منخفضة بنسبة 8ر21% عن العام الماضي.