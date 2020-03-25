رمضان صبحي: إصابتي أثارت جنون مسؤولي هدرسفيلد

كشف رمضان صبحي نجم الأهلي المعار من هادرسيفيلد الإنجليزي، تفاصيل رحلته مع ستوك سيتي وهادرسفيلد، وإمكانية مد إعارته مع المارد الأحمر.

وقال رمضان خلال حواره مع قناة أون تايم سبورت، مساء اليوم الثلاثاء:« وقعت لهدرسفيلد قبل كأس العالم، والمدرب فاجنر وعدني بالمشاركة في كل المباريات، وأوضح أنه في اللقاءات الكبيرة يبدأ بخطة 3-5-2 وسأكون على مقاعد البدلاء».

وأضاف:«لعبنا تشيلسي ثم مانشستر سيتي، ثم كارديف، وقبل مواجهة كارديف تعرضت لكدمة في الركبة اليسرى، وفي اليوم التالي حاولت التحامل على نفسي ومسكنات، وقبل اللقاء بيوم لم أقدر على استكمال المران، وقمت بإجراء أشعة، وبعد أسبوعين أجرينا أشعة أخرى بعد تجدد الآلام، الأمر كان مثيرا للجنون بالنسبة لهم».

وواصل:« بعد ذلك تم عرضي على طبيب في لندن، وعدت في منتصف نوفمبر بعد 7 جولات، والمدرب لم تكن لديه رغبة في تغيير قوام الفريق».

وأنهى حديثه عن مسيرة هدرسفيلد قائلا أن تلك الأمر تعد قدرا، وأشار لرضاه التام عما حدث، وأنه لا يغضب من ما الذين يقولون أنه فشل في الاحتراف.

وانتقل رمضان صبحي للحديث عن جزء من مسيرته مع ستوك سيتي الذي لعب له قبل هادرسفيلد:«مارك هيوز أخبرني بأنني لن ألعب أكثر من 50% وتجاوزت النسبة، وفي الموسم التالي لعبت 24 مباراة».

كما تحدث رمضان عن تفاصيل عودته للأهلي في المرة الأولى والتي كانت بالموسم الماضي:« أمر عودتي لأول مرة استغرق فترة طويلة، وتدخل الكثيرون، وتحدث معي الخطيب لأول مرة في ديسمبر، وحينها تواجد نادر شوقي في إنجلترا، وحدثت مداخلة بينهما وتمت الأمور بعد يومين».

وأشار أيضا قائد المنتخب الأوليمبي، إلى أنه لا يوجد أي جديد بشأن أي مفاوضات، مضيفا إلى أنه لا يعلم إمكانية مد فترة إعارته بعد 30 يونيو عقب الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.