وفاة مصاب بكورونا في إيران بعدما منحه رجل دين «علاجا معجزة»

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لقي شخص مصاب بفيروس كورونا في إيران حتفه، بعدما منحه رجل دين ما وصفه بأنه "علاج معجزة" لعلاجه من الفيروس.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، أن رجل الدين دخل بطريقة غير مشروعة إلى مستشفى بهشتي بمدينة أنزلي الساحلية مطلع الأسبوع، وزار المريض في وحدة العناية المركزة.

وتردد أن رجل الدين أخبر المريض الشاب نسبيا بأن الأطباء لم يعودوا قادرين على مساعدته، وأن لديه "علاجا إسلاميا معجزة" قادرا على علاجه.

وبموافقة المريض، أزال الرجل قناع الحماية عن المريض وفرك وجهه بسائل معطر.

وتوفي المريض بعد ذلك بـ3 أيام.

وأصدر الادعاء في أنزلي مذكرة لتوقيف الرجل.

وحتى الآن، سجلت إيران أكثر من 23 ألف حالة إصابة بالفيروس، وأكثر من 1800 وفاة.