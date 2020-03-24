المقاولون العرب يمد فترة تعليق الأنشطة الرياضية حتى منتصف إبريل

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أعلن مجلس إدارة المقاولون العرب مد تعليق كافة الأنشطة الرياضية داخل النادي، على خلفية قرار رئاسة الوزراء، بغلق كافة الأندية الرياضية والاجتماعية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح المقاولون العرب أن ذلك القرار يأتي تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء اليوم، مؤكدصا أن تعليق كافة الأنشطة داخل النادي سيستمر حتى منتصف أبريل المقبل مع الالتزام التام بكافة القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المقاولون العرب يتابع باستمرار تطبيق كافة الإجراءات مع مد تعليق النشاط الرياضي والاغلاق التام للنادي متمنيا السلامة للشعب المصري وكافة شعوب العالم.