أوروبا تتطلع لبدء مراقبة تطبيق حظر توريد السلاح إلى ليبيا بنهاية الشهر

عبَّر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، عن أمله فى أى يتم تفعيل البعثة الأوروبية المكلفة بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى، بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا بحلول نهاية الشهر الحالى.

وكان بوريل يدلى بتصريحات صحفية، بعد انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، الذى عقد، اليوم، عبر دائرة فيديو مغلقة.

وأوضح بوريل أن العديد من الخلافات التقنية تم حلها بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن المسألة الشائكة المتبقية تتعلق بكيفية التعامل مع المخاوف المشروعة للبعض بشأن أى إنقاذ محتمل للمهاجرين وطريقة توزيعهم، وفقا لوكالة «آكى» الإيطالية.

ويأمل بوريل أن تتم تسوية هذه المسألة خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا: «سيكون إطلاق العملية دليل حسن نية من قبل الدول الأوروبية».

يذكر أن الدول الأوروبية، كانت تعهدت فى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، الذى عقد فى وقت سابق هذا العام، بإنشاء قوة بحرية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وكانت الخلافات بين الدول الأعضاء، عرقلت التوصل إلى اتفاق لإنشاء البعثة بديلا لعملية صوفيا، من بين مهام أخرى، مراقبة تنفيذ القرار الأممى.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، أن إيطاليا ليست مستعدة فى الوقت الحالى لفتح موانئها لإنزال المهاجرين الذين قد يتم إنقاذهم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبى الجديدة فى ليبيا لوقف دخول الأسلحة.

وقال دى مايو، خلال مداخلة له عبر الفيديو كونفرانس لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى: «الأمر لا يتعلق بالرغبة فى أن تكون طيبا أو سيئا، بل يتعلق ببساطة بقياس نقاط قوتنا وإتاحتها لجميع مواطنينا.. إيطاليا لا تستطيع الآن»، وفقا لما نقلتة وكالة «نوفا» الإيطالية.

وأوضح دى مايو أنه إذا اضطرت السفن الأوروبية إلى تنفيذ عمليات الإنقاذ البحرية، فإن إيطاليا ليست مستعدة لقبول عمليات إنزال جديدة، فى إشارة إلى العملية البحرية الجديدة إيرين، من أجل مكافحة عمليات الإتجار بالأسلحة نحو ليبيا، وتعهد المهمة الجديدة إلى إيطاليا وإلى الأدميرال الإيطالى فابيو أجوستينى.