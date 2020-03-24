سنغافورة تغلق منشآت ترفيهية بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بين القادمين للبلاد

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الثلاثاء، مجموعة من القيود الجديدة التي تهدف للحد من تفشي فيروس كورونا، تشمل إغلاق " أماكن الترفيه" ومنها الحانات ودور السينما والمسارح والملاهي الليلية حتى 30 أبريل المقبل.

وجرى الاعلان عن هذه الإجراءات في الوقت الذي سجلت فيه الوزارة 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقد توفى شخصان بفيروس كورونا في سنغافورة.

وصنفت نحو ثلثي الحالات الجديدة المصابة على أنها لأشخاص قادمين من الخارج، منها 27 حالة مرتبطة بالسفر لبريطانيا، التي أعلنت أمس الاثنين الاغلاق بهدف الحد من تفشي الفيروس لديها.

وقالت الوزارة "نتوقع ارتفاع حالات الإصابة في سنغافورة، مضيفة أنه سوف يتم وضع مواطني سنغافورة القادمين من أمريكا وبريطانيا في الحجر الصحي في فنادق لمدة 14 يوما.

ومن المقرر أن يكشف وزير المالية هينج سوي كيات عن "موازنة تكميلية" بعد غد الخميس، على الرغم من تعهده بتوفير 5 مليارات دولار لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية للفيروس على الموازنة السنوية التي تم الاعلان عنها في فبراير الماضي.