الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء مفاوضات الانضمام مع مقدونيا الشمالية وألبانيا

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وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على بدء مفاوضات الانضمام مع مقدونيا الشمالية وألبانيا.
جاء ذلك وفقا لمعلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء من دوائر دبلوماسية في التكتل.