طالب عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي، أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق بسرعة حسم ملف مفاوضات تجديد تعاقده مع النادي الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

صرح القيعي عبر قناة الأهلي "أتمنى ألا يستهلكنا أحمد فتحي أكثر من ذلك، لا داع لذلك، وننتظر رأيه، لنكن واضحين، المسألة بسيطة، (1+1 يساوي 2)".

وأضاف عدلي في رسالة للاعب المخضرم "ننتظر مطالبك، إذا كانت بمقدورنا سوف نستجيب لها، وإذا كانت فوق طاقتنا سننتظر موقفك هل تريد تقترب خطوة أم لا.. المسألة بسيطة".

وأكد في ختام تصريحاته "أتمنى أن يبقى أحمد فتحي لمصلحة الأهلي ومصلحته بعدما أنهينا ملف بقاء وليد سليمان، بينما تقرر رحيل شريف إكرامي والاستغناء عن حسام عاشور بنهاية الموسم".