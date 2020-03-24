وزير التعليم: الحل الأصعب أمام الوزارة هو عدم عودة الدراسة

هديل هلال

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الأوضاع في العالم تتغير بشكل مستمر؛ في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أنه من المرجح مد فترة تعليق الدراسة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ منتصف الشهر الجاري.

وأضاف «شوقي» أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الحل الأصعب أمام الوزارة هو عدم عودة الدراسة ورؤية ما تقوم به في هذا الوضع، معربًا عن تقديره لقلق الأفراد بسبب الظروف المحيطة.

ولفت إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من القرارات الخاصة بـ12 مرحلة من مراحل التعليم الأساسي بعد أربعة أيام من قرار فترة التعليق؛ للتخفيف من قلق الأفراد، متابعًا: «يجب علينا التعامل مع الأمر بهدوء لتقليل الخسائر قدر الإمكان».

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن عدم اتخاذ قرارات بشأن شهادتي الإعدادية والثانوية؛ لأن لكل منهما تداعيات أخرى على مستقبل الطلبة، مستطردًا: «نحاول في هذا الأسبوع إيجاد حلول نريح بعض والناس، الأفراد يجب أن يتركوا لنا فرصة لإيجاد الحلول والتأكد من قانونيتها، الناس بتفتكر أنا هقوم أقرر ده فتاني يوم فيحصل»، بحسب تعبيره.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

فضلا عن وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندي، و4 حالات من المصريين.