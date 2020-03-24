شركات الطيران تواجه «نهاية العالم الآن» بسبب تداعيات فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن تتراجع إيرادات شركات الطيران حول العالم بـ252 مليار دولار هذا العام، وذلك من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ألكسندر دو جونياك مدير عام إياتا في جنيف إنه "بالنسبة لشركات الطيران، الانهيار الآن".

وهذه التقديرات أسوأ بكثير من التقديرات الصادرة عن الاتحاد في وقت سابق من مارس الجاري، والتي توقع فيها الاتحاد تراجع الإيرادات بـ113 مليار دولار فقط، وذلك قبل أن تفرض أغلب دول العالم قيودا صارمة على حركة السفر منها وإليها.

وبحسب التقديرات الجديدة، فإنه من المتوقع تراجع إيرادات قطاع النقل الجوي للركاب خلال العام الحالي بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.

وقال دو جونياك إن شركات الطيران ستحتاج إلى دعم نقدي يصل إلى 200 مليار دولار لتجاوز هذه الأزمة.

وأضاف أنه في حين تحركت بعض الحكومات بالفعل لتقديم المساعدة لشركات الطيران، فإن الكثير منها مازال يحتاج إلى التعامل مع الموضوع، داعيا إلى منح الشركات دعما ماليا مباشرة إلى جانب تسهيلات ائتمانية وإعفاءات ضريبية.

كانت شركة الطيران منخفض التكاليف النرويجية نورويجيان أير قد أعلنت اليوم الثلاثاء، حصولها على موافقة بنكين على منحها تسهيلات ائتمانية وفقا للشروط التي أقرتها الحكومة النروريجية في الأسبوع الماضي ضمن حزمة إجراءات مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتستهدف الشركة الحصول على الشريحة الأولى من التسهيلات التي تبغ قيمتها 300 مليون كورونا (27 مليون دولار) وفقا لضمانات القروض التي توفرها الحكومة لشركات الطيران في النرويج.

وذكرت شركة الطيران أن الشريحة الأولى من الضمانات ستتيح لها الحصول على باقي الشرائح وفقا لخطة الإنقاذ الحكومية.

ووفقا لحزمة إجراءات دعم قطاع الطيران فإن شركة نورويجيان أير مؤهلة للحصول على نصف الضمانات الحكومية التي أقرتها الحكومة لشركات الطيران، في ظل التراجع الحاد في الطلب على النقل الجوي.

كانت الشركة قد ألغت حوالي 85% من رحلاتها وسرحت بشكل مؤقت حوالي 90% من موظفيها البالغ عددهم حوالي 7300 موظفا بسبب تراجع الطلب والقيود المفروضة على حركة السفر والنقل.