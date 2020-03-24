«مستقبل وطن» يواصل تنظيم حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا في كفر الشيخ

يواصل حزب مستقبل وطن في محافظة كفر الشيخ حملته للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس، إنطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وأطلقت أمانة الحزب بمركز الحامول، حملة للوقاية من فيروس كورونا بتعقيم الأماكن الحيوية، بالإضافة إلى تعليق ملصقات للتعريف بالفيروس وكيفية الوقاية منه وتوزيع كمامات.

كما نظمت أمانة مدينة برج البرلس بحملة لتطهير وتعقيم بعض الأماكن المهمة بالمدينة، بالإضافة إلى توزيع كمامات ومنشور للتعريف بفيروس كورونا، وذلك تحت إشراف المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم.

وقال اللواء حسام خليفة سعدة، أمين الحزب بمركز الحامول، إن شباب الحزب بالمركز عقموا مقار المصالح الحكومية بالمدينة وجميع ماكينات الصرف الآلي، كما تم توزيع كمامات وجوانتيات على عدد كبير من الموظفين والعمال.

وأضاف أنه تم تعليق ملصقات توعية بالفيروس في الأماكن الحيوية، وذلك بحضور المحاسب شوقى سالم امين التنظيم بالمركز وسامي عبدالشهيد، المحامي أمين شؤون العلاقات الحكومية، وشريف عبدالمنعم أمين المجالس المحلية.

من ناحية أخرى شنت أمانة مدينة برج البرلس حملة لتطهير وتعقيم عدد من الأماكن بالمدينة وتوزيع الكمامات.

وقال نور الجزايرلي، أمين الحزب بمدينة برج البرلس: « نظمنا حملة لتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية والمساجد ومكتب البريد، وماكينات الصرف الآلي بحضور خضرة شرف أمينة المرأة، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمدينة».

وأوضح أن الحملة مستمرة في مواجهة الفيروس، حيث يأتى ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب؛ لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين.