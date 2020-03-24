محافظ الفيوم يتفقد أعمال مبادرة «يد واحدة ضد الكورونا»

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، أعمال مبادرة " إيد واحدة ضد الكورونا "، التي أطلقتها محافظة الفيوم صباح اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية لتوعية المواطنين وتطهير وتعقيم الأماكن، والمنشآت لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفقد المحافظ، أعمال المبادرة والتي تستهدف توحيد الجهود لتوعية المواطنين وتطهير شوارع المحافظة، وماكينات الصرف الآلي ATM، بمنطقة البنوك.

ووجه جموع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وكذا الاهتمام بالنظافة العامة ووسائل الحماية الشخصية والتخلي عن السلوكيات الخاطئة مثل التجمعات بالأسواق والمواقف، وغيرها من المناطق التى يتردد عليها المواطنون، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وجود مسافات بين المواطنين لمنع إنتشار العدوى، والالتزام بعدم الخروج من المنزل.

وأشار المحافظ إلى أهمية التعاون بين المواطنين مع فرق المبادرة وتوحيد الجهود للحد من إنتشار الفيروس، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم بما يسهم فى توعية المواطنين والحفاظ عليهم.

وشدد على ضرورة الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي تستهدف في النهاية حماية صحة المواطنين.