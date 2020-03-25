 الرئيسان التونسي والموريتاني يؤكدان أهمية اعتماد مقاربة لمقاومة كورونا - بوابة الشروق
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الرئيسان التونسي والموريتاني يؤكدان أهمية اعتماد مقاربة لمقاومة كورونا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 10:42 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 10:42 م

أكد الرئيسان التونسي قيس سعيد والموريتاني محمد ولد الغزواني، أهمية اعتماد مقاربة لمقاومة فيروس كورونا، يمكن أن تكون إقليمية في مرحلة أولى على أن تصبح عالمية، لأن الأمم يجب أن تكون متحدة في مواجهة هذا الوباء العالمي.

وذكرت الرئاسة التونسية أن قيس سعيد أجرى اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع ولد الغزواني تناولت الوضع العام في البلدين وفي العالم كله، وعبر خلالها الرئيس الموريتاني عن استعداده لدعم المبادرة التونسية في مجلس الأمن الدولي.

كما تناولت المحادثة العلاقات التاريخية المتميزة بين تونس وموريتانيا، وقد ذكر الرئيس الموريتاني في هذا السياق بأن تونس هي أول دولة اعترفت باستقلال موريتانيا.

ومن جانبه أشاد الرئيس التونسي بالعلاقات المتينة والعريقة المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، وأبدى الرئيسان حرصهما على المزيد من العمل من أجل مزيد الارتقاء بهذه العلاقات إلى ما يصبو إليه الشعبان الشقيقان.

ووجه الرئيس الموريتاني دعوة للرئيس التونسي لزيارة بلاده، كما وجه قيس سعيد دعوة للرئيس الموريتاني لأداء زيارة إلى تونس متى تسنى ذلك.


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