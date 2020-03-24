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البورصة تتراجع 2.25% في بداية تعاملات اليوم

سارة حمزة:
نشر فى : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 10:56 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 10:56 ص

انخفضت البورصة في بداية تعاملات، اليوم، ليسجل مؤشر “egx30” تراجع بنسبة 2.25% ليصل الي مستوي 9819.33 نقطة وتراجع مؤشر “egx100” بنسبة 0.15%.

وكانت البورصة شهدت ارتفاع على مدار الجلستين الماضين بنسبة 5.9%.

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