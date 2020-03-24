محكمة أمريكية تعتزم الإفراج عن نحو 1000 سجين لمنع انتشار كورونا

(د ب أ)

أعلنت المحكمة العليا في ولاية نيوجيرسي الأمريكية اليوم الاثنين أنها ستطلق سراح السجناء غير المدانين في جرائم عنف، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد19) بموجب نظام العدالة الجنائية.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى "المخاطر الجسيمة التي قد يتعرض لها الأشخاص في المرافق الإصلاحية جراء انتشار كوفيد 19".

ويسمح قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن السجناء الذين يقضون عقوبات بسبب انتهاك اجراءات المراقبة التي يخضعون لها أو الذين يواجهون إدانة من المحكمة البلدية.

وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيوجيرسي أن هذا القرار سيطبق على نحو 1000 شخص، ومع ذلك، سوف يتم السماح لممثلي هيئة الادعاء بالطعن على قرار الإفراج عن نزلاء .