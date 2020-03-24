توزيع 8 أطنان كلور على مدن كفر الشيخ لتطهير وتعقيم المنشآت والشوارع

تابع اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، توزيع 8 أطنان كلور على قرى ومراكز ومدن المحافظة، لاستخدامها في أعمال الرش والتطهير التي تقوم بها أجهزة المحافظة على مستوى المراكز والمدن والقرى للمنشآت الحكومية والمساجد والشوارع والميادين العامة ومواقف السيارات، وكافة مناطق تواجد المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة ومجالس المدن ومديرية الري والطب البيطري، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر؛ أنه يتم تنفيذ أعمال الرش والتطهير طبقًا لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان كالتالي؛ يتم التطهير بالكلور المخفف بتركيز 5% وذلك بمعدل 100 سم كلور لكل 1 لتر ماء، ويتم الرش كل 5 ساعات للأماكن ذات التردد المتوسط، وكل 3 ساعات للأماكن ذات التردد المرتفع، ويقوم فريق المتواطنة بعمل ورشة عمل للعاملين بالأماكن التي يقوم برشها، لتدريبهم وتوعيتهم بآلية المكافحة وإعطائهم النصائح العامة لتجنب انتشار العدوى.