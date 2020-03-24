حبس 3 متهمين ارتكبوا وقائع خطف في الإسكندرية

قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 أشخاص، عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة متعلقات المواطنين "بأسلوب الخطف"، وأمرت بسرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، تلقى إخطارًا من اللواء شريف زكي رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ضبط 3 أشخاص، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا، فيما بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب الخطف، باستخدام سيارة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مكافحة جرائم النشل من ضبطهم حال استقلالهم سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، باستخدام السيارة محل الضبط.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.