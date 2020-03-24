كمبوديا تلقي القبض على 17 شخصا بسبب نشر «أنباء زائفة» عن كورونا

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الكمبودية ألقت القبض على 17 شخصا منذ يناير بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيروس كورونا المستجد، وصفتها الحكومة بأنها "أنباء زائفة".

وقالت المنظمة، إن 4 من بين 5 أشخاص من هؤلاء جرى اتهامهم واحتجازهم، ينتمون لحزب المعارضة الرئيسي المحظور.

ويواجه هؤلاء تهم التحريض على ارتكاب جريمة والتآمر ونشر معلومات كاذبة، وهي مخالفات غالبا ما توجه ضد أعضاء المعارضة الذين ينتقدون حكومة رئيس الوزراء هون سين.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن من بين الأشخاص الذين تم القبض عليهم في وقت سابق الشهر الجاري، فتاة عمرها 14 عاما قالت في منشور على "فيسبوك"، إن 3 طلاب في مدرستها أصيبوا بفيروس كورونا، وإن 3 آخرين توفوا بسبب الفيروس.

وأطلقت السلطات سراح الفتاة بعدما قدمت الفتاة اعتذارا علنيا.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، تشاي كيم خويون، في وقت سابق هذا الشهر، إنه تم القبض على 5 أشخاص بسبب منشورات تتعلق بالفيروس تسببت في "فوضى مجتمعية"، وروعت الناس، ووجهت إساءات واتهامات ضد قادة الحكومة، حسبما أفاد موقع "في.أو.دي" الإخباري المحلي.

وقال نائب مدير شؤون آسيا في "هيومن رايتس ووتش"، فيل روبرتسون، في بيان إنه يتعين على الحكومة التوقف عن انتهاك حرية التعبير و"إساءة استخدام" تفشي المرض لسجن الناشطين وغيرهم ممن يعربون عن مخاوفهم بشأن الفيروس ومواجهة الحكومة للأزمة.

وسجلت كمبوديا 87 حالة إصابة بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وفقا لوزارة الصحة. ومن بين حالات الإصابة 52 أجنبيا و35 كمبوديا. ولم تسجل البلاد أي حالات وفاة بسبب الفيروس حتى الآن.