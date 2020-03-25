رمضان صبحي: أعرف من سرب مشادتي مع بادجي

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تحدث رمضان صبحي لاعب الأهلي عن كواليس مشادته مع زميله السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق خلال إحدى الحصص التدريبية على ملعب مختار التتش الأسبوع الماضي.

وقال رمضان خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "إنها مشادة عادية في الملعب، انتهت بعد ربع ساعة، لقد تبادلنا الحديث بصوت عال ثم تم الفصل بيننا".

وأشار "دخل بادجي إلى غرفة خلع الملابس وأنا خلفه ثم تبعنا ريني فايلر وشريف إكرامي، وتم تصفية الأجواء سريعا، لقد صافحت بادجي واحتضنته، وتبادلنا الاعتذار".

وأتم رمضا صبحي "المران يقام في أجواء سرية، أسوار الملعب تم تغطيتها، أعرف من سرب مشادتي مع بادجي، ولكن لن أتحدث عنه".