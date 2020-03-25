 رمضان صبحي: أعرف من سرب مشادتي مع بادجي - بوابة الشروق
الأربعاء 25 مارس 2020 12:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

رمضان صبحي: أعرف من سرب مشادتي مع بادجي

محمود باهي
نشر فى : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 11:39 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 11:39 م

تحدث رمضان صبحي لاعب الأهلي عن كواليس مشادته مع زميله السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق خلال إحدى الحصص التدريبية على ملعب مختار التتش الأسبوع الماضي.

وقال رمضان خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "إنها مشادة عادية في الملعب، انتهت بعد ربع ساعة، لقد تبادلنا الحديث بصوت عال ثم تم الفصل بيننا".

وأشار "دخل بادجي إلى غرفة خلع الملابس وأنا خلفه ثم تبعنا ريني فايلر وشريف إكرامي، وتم تصفية الأجواء سريعا، لقد صافحت بادجي واحتضنته، وتبادلنا الاعتذار".

وأتم رمضا صبحي "المران يقام في أجواء سرية، أسوار الملعب تم تغطيتها، أعرف من سرب مشادتي مع بادجي، ولكن لن أتحدث عنه".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك