 ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الأرجنتين إلى 301 بعد تسجيل 36 إصابة جديدة - بوابة الشروق
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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الأرجنتين إلى 301 بعد تسجيل 36 إصابة جديدة


نشر فى : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 6:16 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 6:16 ص

(د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية يوم الاثنين عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 301 شخص، بعد تسجيل 36 إصابة جديدة.

وأضافت الوزارة في بيان أن عدد الوفيات بالفيروس في البلاد بلغ 4 وفيات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.


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